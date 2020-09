Vedno več evropskih držav zaostruje ukrepe zaradi pandemije covida-19

Dublin/Madrid/Amsterdam, 19. septembra - Irska, Nizozemska in Španija so napovedale zaostritev ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa, saj so v državah zabeležili porast števila okužb. V Madridu bodo med drugim ponekod omejili gibanje, v Dublinu so se ukrepi zaostrili že drugič ta teden, na Nizozemskem omejujejo delovanje lokalov.