Aleš Hojs ostaja minister za notranje zadeve

Ljubljana, 19. septembra - Aleš Hojs tudi po razpravi o interpelaciji ostaja minister za notranje zadeve. Na glasovanju je predlog za razrešitev podprlo 38 poslancev, proti jih je bilo 43. V opoziciji so ministru očitali podporo poveličevanju ustaštva in pritiske na delo policije. Minister in večji del koalicije so očitke zavračali in očitali opoziciji ideološko blatenje.