Nekateri šolarji in učitelji danes v šoli z maskami, lokali se morajo zapreti ob 22.30

Ljubljana, 21. septembra - Z današnjim dnem začenja veljati odlok, po katerem se morajo lokali zapreti ob 22.30. V šolah pa veljajo strožje zapovedi nošnje mask. Ves čas pouka jih morajo imeti učenci od 7. razreda in dijaki, če ne bodo 1,5 metra narazen, obvezne so za učitelje zadnjega triletja osnovnih šol in srednjih šol, za učitelje do 6. razreda pa le, če bodo preblizu.