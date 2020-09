Vlada med izjeme pri nošenju mask uvrstila tudi vzgojitelje v vrtcih

Ljubljana, 18. septembra - V šolah, vrtcih in med starši je završalo zaradi novega vladnega ukrepa, po katerem bi od ponedeljka učenci od 7. razreda dalje morali nositi maske tudi med poukom, enako tudi učitelji in vzgojiteljice v vrtcih. Pozno zvečer je objava vladnega odloka pokazala, da je politika prisluhnila stroki, vzgojiteljem in učiteljem mask ne bo treba nositi.