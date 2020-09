Newyorški borzni indeksi teden sklenili s padci

New York, 18. septembra - Padanje vrednosti newyorških borznih indeksov odraža vse večji dvom vlagateljev, ali so bile spomladanske visoke vrednosti delnic upravičene, na kar je vplivalo takratno upanje v hitro okrevanje gospodarstva po pandemiji. Zaradi napovedane blokade kitajskih aplikacij Tik-Tok in WeChat v ZDA je padel tehnološki indeks Nashaq.