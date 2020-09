Vlada med izjeme pri nošenju mask uvrstila tudi vzgojitelje v vrtcih, lokali bodo lahko odprti do 22.30

Ljubljana, 18. septembra - Vlada je sprejela odlok, ki določa uporabo mask tudi na prostem v primeru gneče ter v vseh zaprtih javnih prostorih. Med izjeme pri slednjem je poleg otrok do vključno 6. razreda uvrstila tudi vzgojitelje v vrtcih, ob zagotavljanju razdalje še učitelje do vključno 6. razreda in starejše šolarje. Lokali pa bodo po novem lahko odprti do 22.30.

Vlada je na današnji dopisni seji z odlokom o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom začasno določila uporabo zaščitne maske ali druge ustrezne oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih ter tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dveh metrov, so zapisali v sporočilu za javnost.

Maske ne bo treba nositi otrokom, vključenim v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole. Čeprav je bilo sprva napovedano drugače, pa je med izjeme, za katere odlok ne velja, vlada uvrstila tudi vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki, v primeru zagotavljanja vsaj dveh metrov medosebne razdalje pa pri izobraževalni dejavnosti mask prav tako ne bo treba nositi učiteljem do vključno 6. razreda osnovne šole.

Učencem od 7. razreda osnovne šole dalje in dijakom srednjih šol mask ne bo treba nositi, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 metra razdalje. Prav tako so med izjemami osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, se za izjeme glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se lahko ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih uporaba zaščitnih mask začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj dveh metrov, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Uporaba maske v komunikaciji z osebami tudi ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Odlok, ki bo začel veljati v soboto, določa še, da je zaprt javni kraj oziroma prostor javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), kar velja tako za stalne kot začasne objekte, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru na vhodu v tak prostor.

Odlok določa še, da strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka vlada ugotavlja vsakih 14 dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti DZ in javnost.

Prav tako je vlada danes izdala spremembe odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki bodo začele veljati v ponedeljek. Od takrat bo opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno od 6. ure do 22.30, sprva so sicer napovedovali omejitev do 22. ure. Določba se nanaša na vse gostinske in nastanitvene obrate, ki pripravljajo oziroma strežejo jedi in/ali pijače. Nastanitveni obrati so lahko odprti izven zgoraj omenjenega časa, vendar lahko pripravljajo oziroma strežejo hrano in pijačo le v določenem terminu. Še naprej pa ostaja prepovedano ponujanje storitev neposredno potrošnikom v diskotekah in nočnih klubih.