Bayern po kratki poletni prekinitvi spet melje

München, 18. septembra - Nogometaši Bayerna so novo sezono nemške lige začeli tako, kot so končali prejšnjo in kot so poleti osvojili ligo prvakov. Dosegli so zanesljivo zmago, v današnjem večernem uvodu v novo sezono so na svojem, tokrat zaradi zdravstvenih zaostritev v Nemčiji praznem stadionu premagali Schalke kar z 8:0 (3:0).