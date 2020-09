Od danes maske v primeru bližnjega stika obvezne tudi na prostem

Ljubljana, 19. septembra - Uporaba mask ali drugih oblik zaščite ustnega in nosnega predela obraza je z današnjim dnem obvezna tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati medosebne razdalje najmanj dveh metrov. V zaprtih javnih prostorih so maske z nekaj izjemami obvezne ne glede na to, ali lahko vzdržujemo medosebno razdaljo, prav tako je ob vstopu obvezno razkuževanje rok.