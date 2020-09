Borbeni Jeseničani v finalu pokala, hladen tuš za Ljubljančane

Ljubljana, 18. septembra - Ekipi Sij Acroni Jesenice in MK Bled sta finalista letošnje izvedbe pokalnega hokejskega tekmovanja. Na turnirju v Ljubljani so Blejci danes v polfinalu premagali Triglav s 3:2 (1:1, 2:0, 0:1), v večerni tekmi pa so po kazenskih strelih Jeseničani z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0; 0:0) premagali SŽ Olimpijo.