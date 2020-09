Grosupeljčanke presenetile v Novi Gorici

Ljubljana, 18. septembra - Novo odbojkarsko državno prvenstvo so začele dekleta. Danes sta bila na sporedu dva obračuna, v derbiju so branilke naslova, odbojkarice Calcita Volleyja, s 3:0 ugnale lani tretjeuvrščeni Sip Šempeter, za presenečenje pa so poskrbele igralke ATK Grosuplja, ki so s 3:1 zmagale v Novi Gorici.