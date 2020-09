K sofinanciranju Parka vojaške zgodovine se je danes zavezalo še šolsko ministrstvo

Pivka, 18. septembra - Šolska ministrica Simona Kustec in direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič sta danes podpisala pogodbo o sofinanciranju delovanja parka, kjer potekajo razna izobraževanja in znanstvene konference, pogosto pa ga obiskujejo tudi skupine iz osnovnih in srednjih šol. Tako bo park dobil potrebna sredstva za razvoj novih pedagoških programov.