Ob 40-letnici zasedbe Laibach tudi razstava v Galeriji P74

Ljubljana, 21. septembra - Ob štiridesetletnici delovanja skupine Laibach, ki so jo nedavno že zaznamovali s koncertom na Ljubljanskem gradu, so v Galeriji P74 pripravili razstavo Ausstellung! Laibach Kunst z naslovom RE : KONS : TRUKT. Brez uradnega odprtja bo na ogled od danes do 2. novembra po običajnem odpiralnem času galerije. Kustosinja je Barbara Borčič.