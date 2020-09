V enotedenskem poostrenem nadzoru policisti obravnavali skoraj 400 migrantov

Ljubljana, 18. septembra - Zaradi naraščajočega trenda nezakonitih prehodov so policisti na območju šestih policijskih uprav, ki mejijo s Hrvaško, v enotedenskem poostrenem nadzoru, od 10. septembra do danes, obravnavali 397 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo. Med obravnavanimi migranti je največ državljanov Afganistana, Bangladeša in Pakistana.