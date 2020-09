Bruselj podpisal novo pogodbo o nakupu 300 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19

Bruselj, 18. septembra - Evropska komisija je danes sporočila, da je s podjetjema Sanofi in GlaxoSmithKline (GSK) podpisala pogodbo za nakup do 300 milijonov odmerkov potencialnega cepiva proti covidu-19. Pred tem je pogodbo o nakupu do 400 milijonov odmerkov cepiva podpisala tudi že z britanskim podjetjem AstraZeneca.