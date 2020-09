Ljubljanska borza ta teden z blizu enoodstotnim padcem

Ljubljana, 18. septembra - V tretjem septembrskem tednu so tečaji na Ljubljanski borzi iz dneva v dan nihali, na koncu pa večinoma utrpeli padce. Nekatere delnice so izgubile tudi več kot tri odstotke, se jih je pa nekaj tudi podražilo. Indeks SBI TOP je izgubil 0,85 odstotka in teden končal pri 840,16 točke. Sklenjenih je bilo za skupaj 5,5 milijona evrov poslov.