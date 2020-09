Slovenija, Hrvaška in Bolgarija s skupno metodologijo za oceno potreb v zdravstvu

Ljubljana, 18. septembra - Zdravstvena ministrstva Slovenije, Hrvaške in Bolgarije so ob finančni podpori Evropske komisije v skupnem projektu pripravile metodologijo za oceno potreb v zdravstvu, so sporočili iz predstavništva komisije v Sloveniji. Tako bodo lahko te države pripravile strategije in načrtovale vlaganja ob podpori kohezijskih skladov in drugih instrumentov.