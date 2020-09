Ljubljana, 18. septembra - Potniški promet po prenovljeni kočevski železnici 1. oktobra še ne bo stekel. Družba SŽ-infrastruktura namreč glede na trenutno stanje izvedenih del ocenjuje, da do tedaj še ne bodo izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za vgradnjo naprav in posledično vzpostavitev potniškega prometa, so pojasnili na Slovenskih železnicah (SŽ).