Za omilitev posledic krize 65 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Ljubljana, 18. septembra - Evropski sklad za regionalni razvoj bo prek SID banke namenil 65 milijonov evrov za finančne instrumente za omilitev posledic krize zaradi epidemije covida-19. Sredstva se bodo uporabljala na področjih raziskav, razvoja in inovacij ter za mala in srednje velika podjetja, je sporočila vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.