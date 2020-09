Kranjska Gora s pobudo za prenos ceste v Vrata z države na občino

Mojstrana, 20. septembra - Kranjskogorska občina je na vlado naslovila pobudo za prenos lastništva in upravljanja državne ceste v dolino Vrata z države na občino. To bi občini omogočilo uresničitev večletnih prizadevanj za ureditev prometa v Vrata. Na ta način bi izboljšali prometno varnost in zmanjšali negativne vplive na okolje.