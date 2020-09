Krvavec v predprodajo smučarskih vozovnic s covid garancijo

Krvavec, 19. septembra - V Rekreacijsko turističnem centru Krvavec so letos poleti imeli precej slabši obisk kot lani. S pomočjo turističnih bonov so kljub vsemu zabeležili relativno uspešen julij in avgust. Želijo pa si, da bi boni ostali v veljavi do konca zimske sezone, za katero so že začeli s posebno predprodajo sezonskih vozovnic s covid-19 garancijo.