V šolah in vrtcih z novim koronavirusom okuženih 62 zaposlenih in 79 otrok

Ljubljana, 18. septembra - Po podatkih za četrtek je bilo z novim koronavirusom okuženih devet zaposlenih v vrtcih, 46 zaposlenih v osnovnih in sedem v srednjih šolah. Okužen je bil tudi en vrtčevski otrok, 55 osnovnošolcev in 23 srednješolcev, kažejo podatki, ki jih je danes objavilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.