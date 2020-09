V skupnosti vrtcev presenečeni nad dodatnimi ukrepi za nošenje mask

Ljubljana, 18. septembra - V Skupnosti vrtcev Slovenije so izjemno presenečeni nad odločitvijo vlade o obveznem nošenju mask za vzgojitelje v vrtcu. Predsednica skupnosti Janja Bogataj je za STA opozorila, da je vlada to odločitev sprejela mimo vrtcev in brez vsakršnega razmisleka o posledicah. "Ne vemo, kako bomo lahko izpeljali pedagoški proces," je opozorila.