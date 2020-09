DZ začenja redno septembrsko zasedanje

Ljubljana, 21. septembra - Državni zbor bo danes začel redno zasedanje, na katerem bodo poslanke in poslanci obravnavali predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta točka bo na dnevnem redu v torek in sredo, danes pa bodo, kot običajno ob začetku seje, na vrsti poslanska vprašanja premierju Janezu Janši in ministrom.