V ponedeljek ponovno pouk v podružnični šoli v Kotljah

Kotlje, 18. septembra - V nedeljo se za 76 učencev in osem zaposlenih s podružnične osnovne šole v Kotljah izteče odrejena karantena, tako da se na tej šoli pouk ponovno začenja v ponedeljek. "V šolo se v ponedeljek lahko vrnejo vsi zdravi zaposleni in otroci. Kdor je bolan, mora ostati doma," so za STA danes pojasnili na matični Osnovni šoli koroški jeklarji.