Mladi za podnebno pravičnost opozorili na pogubnost predlagane podnebne strategije

Ljubljana, 18. septembra - Mladi za podnebno pravičnost so na Gospodarskem razstavišču prekinili predstavitev osnutka dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, saj je ta po njihovi oceni poguben. "Vodi nas v podnebni zlom, pospešuje betoniranje narave in povečuje revščino," so prepričani. Okoljski minister Andrej Vizjak je bil do početja mladih kritičen.