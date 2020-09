Postavitev oznak visokih voda za osveščanje mladih

Koper/Piran, 18. septembra - V okviru Tedna Sredozemske obale so danes v Kopru in Piranu ob prisotnosti šolarjev in dijakov postavili oznaki visokih voda. Kot je ob koprskem dogodku poudaril Mitja Bricelj z ministrstva za okolje in prostor, visoke vode niso več enkraten dogodek, zato je pri nadaljnjih korakih pomembno tudi osveščanje mladih.