Bohinjski Kravji bal letos v digitalni obliki

Bohinj, 20. septembra - Letošnji, 63. Kravji bal v Bohinju bo zaradi epidemioloških razmer potekal v digitalni obliki. Kravji bal je namreč najstarejša prireditev v Bohinju, zato so se v Turističnem društvu Bohinj odločili, da tudi letos dolgoletne tradicije ne bodo prekinili in so pripravili dokumentarni film o Kravjem balu, ki bo na ogled danes.