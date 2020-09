Na Pohorju pred novo smučarsko sezono brez večjih novosti

Maribor, 20. septembra - Na Mariborskem Pohorju pred prihajajočo zimsko sezono večjih novosti ne načrtujejo, se pa kljub aktualnim razmeram normalno pripravljajo na njeno izvedbo. Kot so v Marpromu pojasnili za STA, začetek smučarskih aktivnosti kot običajno načrtujejo sredi decembra, do takrat bodo opravili vse potrebno na smučarskih terenih, žičnicah in drugi opremi.