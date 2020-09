Predlagateljice interpelacije Hojsu nanizale še vrsto drugih očitkov

Ljubljana, 18. septembra - Predlagateljice interpelacije ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa LMŠ, SD, SAB in Levica so v predstavitvi stališč poslanskih skupin poleg očitka glede odprave prepovedi Thompsonovega koncerta nanizale še vrsto drugih, kot je pritisk na delo policije. Začudene so tudi, da se v DZ še vedno ukvarjajo z njim, ko pa je že nepreklicno odstopil.