Pri Mladinski knjigi tudi Zlate Andersenove pravljice

Ljubljana, 18. septembra - Mladinska knjiga je izdala antologijo Zlate Andersenove pravljice, ki prinaša 37 pravljic Hansa Christiana Andersena v prevodu Silvane Orel Kos. Izšle so tudi slikanica Tomi in Maša francosko-poljske avtorice Elzbiete, slikanica Zog avtorskega tandema Julie Donaldson in Axela Schefflerja ter slikanica Andreja in Roka Predina Vesoljčki.