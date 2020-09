V Novem mestu razstava VI.DI slikarja Alojza Konca

Novo mesto, 21. septembra - V galeriji Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mesto bo od danes na ogled razstava VI.DI sevniškega akademskega slikarja in likovnega pedagoga Alojza Konca. Razstavo Končevih v zadnjih dveh letih naslikanih olj in akvarelov je pripravilo Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, katerega član je. Razstava bo na ogled do 12. oktobra.