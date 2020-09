Za posledicami prometne nesreče v izolski bolnišnici umrla 91-letna ženska

Koper, 18. septembra - Policiste so v četrtek okoli 14. ure obvestili o prometni nesreči, v kateri je 61-letni voznik osebnega avtomobila iz Portoroža na ravnem delu ceste Gradišče-Obrov zapeljal v desno zunaj vozišča in z desnim bokom vozila trčil v drevo. Njegova 91-letna sopotnica se je v nesreči huje poškodovala in pozneje v izolski bolnišnici umrla.