Irska študija kaže na dolgoročnejše posledice covida-19

London, 19. septembra - Številni, ki so preživeli okužbo z novim koronavirusom, imajo tudi po okrevanju dolgoročne posledice, je pokazala raziskava, opravljena v bolnišnici St. James's v Dublinu. Raziskovalci so spremljali stanje zdravstvenega osebja in bolnikov, ki so bili okuženi s covidom-19. Več kot polovica jih je daljše obdobje trpela za utrujenostjo.