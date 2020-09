V šolah in vrtcih skeptični, v Svizu ogorčeni nad novimi ukrepi

Ljubljana, 18. septembra - V slovenskih šolah in vrtcih so za zdaj zelo zadržani, predvsem pa skeptični o primernosti novih vladnih ukrepov, po katerih bi od ponedeljka učenci od 7. razreda dalje morali nositi maske tudi med poukom, enako tudi učitelji in vzgojiteljice v vrtcih. Natančna navodila še čakajo. So pa toliko bolj ogorčeni v Sindikatu vzgoje in izobraževanja.