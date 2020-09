Ljubljanski policisti opozarjajo na ponoven pojav drznih tatvin

Ljubljana, 18. septembra - Ljubljanski policisti ponovno opažajo pojav drznih tatvin, kjer storilci oškodovance s pogovorom zamotijo, medtem ko njihovi pajdaši vstopijo domovanje in ga oropajo, so opozorili na današnji izjavi za medije. Žrtve so najpogosteje starejši ljudje. Na policiji so ob tem podali nekaj nasvetov, kako se zavarovati pred tovrstnimi tatvinami.