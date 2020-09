V Portorožu tradicionalno srečanje bivših internirank

Portorož, 20. septembra - V Portorožu bo danes potekala 59. slovesnost ob vseslovenskem srečanju bivših internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov nacifašističnih taborišč in zaporov, izgnancev ter ukradenih otrok, njihovih svojcev in prijateljev. Slavnostni govornik bo predsednik republike Borut Pahor, ki je tudi častni pokrovitelj dogodka.