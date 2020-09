V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini število okuženih narašča

Rogaška Slatina, 18. septembra - V Pegazovem domu starejših občanov v Rogaški Slatini so v četrtek odvzeli brise dvema stanovalcema in eni zaposleni osebi. Brisa enega stanovalca in zaposlenega sta bila pozitivna, kar pomeni, da je v domu trenutno z novim koronavirusom okuženih 16 stanovalcev in pet zaposlenih, je danes za STA povedala direktorica doma Kristina Kampuš.