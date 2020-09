V četrtek nove okužbe v 64 občinah, 37 v Ljubljani

Ljubljana, 18. septembra - Okužbe z novim koronavirusom so v četrtek potrdili v 64 občinah po državi. Kar 37 primerov so odkrili v Ljubljani, kjer je 232 aktivnih okužb, po pet v Kranju in Kamniku, po štiri pa v Šmarju pri Jelšah in Mariboru, kjer je trenutno okuženih 108 občanov. Po tri primere so potrdili v sedmih občinah, po dve pa v osmih.