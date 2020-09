Na dnevih Socialne zbornice Slovenije o strateških usmeritvah

Bled, 18. septembra - Letošnje leto je za socialno varnost prelomno, so prepričani v Socialni zbornici Slovenije. Ob ukrepih, povezanih z epidemijo covida-19, sta v pripravi nacionalni program razvoja socialnega varstva in zakon o dolgotrajni oskrbi, o katerih so spregovorili na 26. dnevih Socialne zbornice Slovenije, ki potekajo na Bledu.