Hojs lahko pri glasovanju o interpelaciji računa na podporo večine koalicije in SNS

Ljubljana, 18. septembra - Minister Aleš Hojs bo glede na predstavitve stališč poslanskih skupin v nadaljevanju izredne seje prestal interpelacijo. Da interpelacije ne bodo podprli, so napovedali v koalicijskih poslanskih skupinah SDS, NSi, SMC in opozicijski SNS. V DeSUS pa bodo glasovali po svoji vesti, saj niso enotni glede ministrovega dela in politične odgovornosti.