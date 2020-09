Začenja se teden sladke Istre

Koper, 21. septembra - Od danes do nedelje bo v slovenski Istri v sklopu Tedna Sladke Istre 11 slaščičarn, gostiln, restavracij in barov ponujalo sladki meni. V tem času bo ponekod ugodnejši tudi nakup sladkih izdelkov. Na ta način so se organizatorji Sladke Istre prilagodili razmeram zaradi covida-19 in poskrbeli, da se bodo lahko sladokusci sladkali nekoliko drugače.