V Občini Krško številne infrastrukturne pridobitve in načrti za nove

Krško, 19. septembra - V Občini Krško so v zadnjem obdobju izpeljali vrsto t. i. mobilnostnih naložb, po teh pa že načrtujejo nove. Hkrati z rekonstrukcijo ceste od Brestanice do ribnikov v Mačkovcih občina načrtuje izgradnjo kolesarske poti ob cestni povezavi. Med drugim se pripravljajo na širitev sistema izposoje koles in na gradnjo novega savskega mosta za pešce.