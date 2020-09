V četrtek potrdili rekordnih 137 okužb z novim koronavirusom, štiri nove smrti

Ljubljana, 18. septembra - V četrtek so Sloveniji opravili 3557 testov na okužbo z novim koronavirusom, kar je največ doslej, in pri tem potrdili rekordnih 137 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. Trenutno je po podatkih Sledilnika za covid-19 aktivno okuženih 1116 ljudi. Intenzivno zdravljenje potrebuje 11 bolnikov s covidom-19, štirje bolniki so umrli.