V Šoštanju bodo odprli prenovljeni Glavni trg

Šoštanj, 19. septembra - V Šoštanju bodo zvečer odprli prenovljeni Glavni trg, ki so ga začeli urejati avgusta lani. Dela so bila končana junija. Vrednost naložbe je znašala 1,3 milijona evrov, od tega je šoštanjska občina prek infrastrukturnega ministrstva od evropskega kohezijskega sklada pridobila skoraj 806.000 evrov, so sporočili z občine.