Med malimi in srednjimi podjetji lani največ samostojnih podjetnikov posameznikov

Ljubljana, 20. septembra - Med mikro, malimi in srednjimi podjetji v Sloveniji je bilo lani največ samostojnih podjetnikov posameznikov (54,9 odstotka), sledile so družbe z omejeno odgovornostjo (38,4 odstotka) in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji (2,2 odstotka). Med velikimi podjetji je bilo največ družb z omejeno odgovornostjo, je ta teden objavil statistični urad.