Upravna enota Ljubljana ponovno odpira vrata nekaterih krajevnih uradov

Ljubljana, 18. septembra - Upravna enota Ljubljana s ponedeljkom ponovno odpira vrata krajevnih uradov Dobrova, Dol pri Ljubljani, Ig, Notranje Gorice in Velike Lašče, so sporočili iz upravne enote. Krajevni urad Škofljica sicer ostaja do nadaljnjega zaprt. Uradi so vrata zaprli 13. marca zaradi razglašene epidemije covida-19.