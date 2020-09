Za Slovence v zamejstvu in po svetu z rebalansom proračuna brez sprememb

Ljubljana, 18. septembra - Komisija DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu se je danes kot zainteresirano delovno telo seznanila s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Sredstva za vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ostajajo pri 9,5 milijona evrov, kolikor je bilo že predvideno v letošnjem proračunu. Člani komisije so ob tem izrazili zadovoljstvo.