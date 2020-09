Tokio, 18. septembra - Japonska je avgust sklenila z medletno deflacijo v višini 0,4 odstotka. Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni znižale prvič v treh mesecih. Navzdol so jih pognali cenejša nafta in nižji stroški za vrtce, kar je posledica pandemije covida-19.