Ob obisku visokega diplomata ZDA na Tajvanu v bližini kitajske vojaške vaje

Peking, 18. septembra - Kitajska je danes blizu Tajvanske ožine začela vojaške vaje v odgovor na obisk visokega ameriškega diplomata na Tajvanu. Vojaške vaje so legitimen in potreben ukrep za zaščito suverenosti in ozemeljske celovitosti v odgovor na trenutne razmere na območju, je dejal tiskovni predstavnik kitajskega obrambnega ministrstva Ren Guoqiang.