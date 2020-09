SŽ Olimpija zadnji polfinalist pokala, za finale v petek derbi

Ljubljana, 17. septembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic in SŽ Olimpije so zadnji polfinalisti na pokalnem turnirju v Ljubljani. V današnjih četrtfinalih tekmah so Jeseničani premagali Maribor z 8:0 (1:0, 3:0, 4:0), v večerni tekmi pa so domači z enakim izidom 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) premagali mlado jeseniško zasedbo Hidra Jesenice.